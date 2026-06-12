Η Άννα Βίσση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε κοντά στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και στα δύο εγγόνια της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής.

Όποτε το πρόγραμμά της το επιτρέπει, η Άννα Βίσση φροντίζει να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει η οικογένειά της.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο που ξεχώρισε.

Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον μεγαλύτερο εγγονό της στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ, όπου παρακολούθησαν μαζί αγώνα του NBA.

Γιαγιά και εγγονός έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά, με τη μεταξύ τους σχέση να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Άννα Βίσση έχει αποδείξει πολλές φορές πως, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της και τις συνεχείς εμφανίσεις της, η οικογένεια παραμένει πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της.

Οι στιγμές που περνά με τη Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της αποτελούν για εκείνη την καλύτερη ευκαιρία να γεμίσει ενέργεια και να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Govastiletto.gr – Νέα απάτη κυκλοφορεί στα social media εις βάρος της Άννας Βίσση