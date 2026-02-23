Η Άννα Βίσση εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για ξεκούραση και ποιοτικό χρόνο με αγαπημένους φίλους, όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις της το επιτρέπουν.

Αυτή τη φορά, η δημοφιλής ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην Αίγυπτο, επιλέγοντας ένα προορισμό με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο Γιάννης Κούστας, η Δήμητρα Κούστα και τα παιδιά τους, σε μια απόδραση που συνδύασε χαλάρωση και μοναδικές εμπειρίες.

Η παρέα επέλεξε ένα από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Βόρειας Αφρικής, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς, αλλά και πολιτιστικές περιηγήσεις.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια μικρή γεύση από αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία.

Δείτε τις φωτογραφίες:

