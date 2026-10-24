Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Μαρακές, επιλέγοντας να περάσει λίγο χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της μια ξεχωριστή στιγμή από την παραμονή της εκεί, αποκαλύπτοντας την πρωτότυπη έκπληξη που της επιφύλασσε ένας θαυμαστής της.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε μια φωτογραφία με έναν καπουτσίνο, στην επιφάνεια του οποίου είχε σχηματιστεί με αφρόγαλα το πρόσωπό της. Μια ιδιαίτερη κίνηση που φαίνεται πως την εντυπωσίασε, καθώς θέλησε να τη μοιραστεί με το κοινό της στα social media.

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