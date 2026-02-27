Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της ενημέρωσαν, μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram, το κοινό για την απόφασή τους να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αποφασίζοντας να μην λειτουργήσει αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Hotel Ερμού, αφού συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σοκαριστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

«Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν.