Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Άννα Βίσση για τη μεγάλη της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, όπου ετοιμάζεται να χαρίσει μια καθηλωτική βραδιά στους χιλιάδες θαυμαστές της με τις διαχρονικές της επιτυχίες.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ», που διατηρεί σταθερά τα σκήπτρα της εγχώριας μουσικής σκηνής εδώ και δεκαετίες, δουλεύει εντατικά για το μεγάλο μουσικό ραντεβού του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, το μεσημέρι της Πέμπτης (24/09), η εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» εξασφάλισε και πρόβαλε αποκλειστικά πλάνα από τις εντατικές πρόβες που πραγματοποίησε η τραγουδίστρια την προηγούμενη ημέρα.

Παρά τον βροχερό καιρό, η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και φορώντας ένα μαύρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ερμήνευσε μερικά από τα τραγούδια της.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται η Άννα Βίσση να κάνει τεστ ήχου.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της συναυλίας είναι περίπου 400 άτομα και το φαντασμαγορικό σόου, που έχει ετοιμάσει κοστίζει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότερα εισιτήρια πωλήθηκαν μέσα στις πρώτες ώρες της προπώλησης. Συγκεκριμένα, προπωλήθηκαν 64.000 εισιτήρια.

Σε guest ρόλο στη συναυλία της Άννας Βίσση θα βρεθεί ο DJ Argy, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και η κιθαρίστρια η Οριάνθη Παναγάρη, η οποία είχε συνεργαστεί και με τον Michael Jackson.

Την ίδια ώρα, παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26.09.2026) ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, αλλαγές θα υπάρξουν στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του Μετρό.

Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09

Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για να διευκολυνθούν όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.

govastiletto.gr -Άννα Βίσση: Οι ιστορικές στιγμές της 50ετούς καριέρας της