Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε αυτές τις ημέρες η Άννα Βίσση, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, ενόψει των 43ων γενεθλίων της στις 23 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια μετέβη στην αμερικανική μεγαλούπολη με ιδιωτική πτήση, έχοντας στο πλευρό της τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Δήμητρα Κούστα. Εκεί είχε την ευκαιρία να επανενωθεί με τη Σοφία Καρβέλα και τα δύο της εγγόνια, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο στο Chez Margaux στο Μανχάταν. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή μαζί με την κόρη της και τη Δήμητρα Κούστα, με τις τρεις τους να εντυπωσιάζουν υιοθετώντας κοινό dress code σε λεοπάρ αποχρώσεις, ενώ η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με μια κόκκινη καρδιά.

Η Δήμητρα Κούστα αποτελεί ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα της Άννας Βίσση, με τη φιλία και τη συνεργασία τους να έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει έρθει κοντά και με τη Σοφία Καρβέλα, με τις κοινές τους εμφανίσεις και τα ταξίδια να αποτυπώνουν την οικειότητα που υπάρχει μεταξύ τους.

govastiletto.gr -Ηλίας Ψινάκης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη Σοφία Καρβέλα και την Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη