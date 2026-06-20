Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η Anne Hathaway, η οποία ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο κλιπ, η 43χρονη ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας ένα αέρινο λευκό φόρεμα και μπαίνει στο πλάνο με τα χέρια της μπροστά στην κοιλιά της.

Λίγο αργότερα τα κατεβάζει, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά, ενώ χαμογελά και την αγκαλιάζει.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Barbara Lewis, με τη Anne Hathaway να γράφει στη λεζάντα: «Baby I’m yours».

Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Adam Shulman, με τον οποίο έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

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