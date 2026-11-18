Η Anne Hathaway και ο σύζυγός της, Adam Shulman, υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους. Η 43χρονη ηθοποιός εθεάθη σε βόλτα στη Νέα Υόρκη, έχοντας το νεογέννητο μωρό της σε μάρσιπο.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη γέννηση

Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μέσα από δημοσίευμα του TMZ, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της ηθοποιού από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η πρωταγωνίστρια του «The Devil Wears Prada» εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εξόδου της με μία φίλη της. Οι δύο γυναίκες περπατούσαν, συζητούσαν και γελούσαν, ενώ κάποια στιγμή σταμάτησαν για να βγάλουν μερικές φωτογραφίες.

Η οικογένεια με τον Adam Shulman και η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Το νέο μέλος της οικογένειας προστίθεται στους δύο γιους που έχει αποκτήσει το ζευγάρι, τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack.

Η Anne Hathaway είχε ανακοινώσει ότι περιμένει το τρίτο της παιδί στις 19 Ιουνίου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

🤰👶 Anne Hathaway is showing off her little bundle of joy in the Big Apple!

📸: Backgrid https://t.co/EkWFJh2PLE — TMZ (@TMZ) November 17, 2026

govastiletto.gr – Anne Hathaway: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα κατά την εγκυμοσύνη