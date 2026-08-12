Με χιούμορ και χωρίς να δώσει μεγαλύτερη έκταση, η Anne Hathaway απάντησε στα σχόλια που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, όταν κάποιοι χρήστες των social media αμφισβήτησαν ακόμη και το αν η εγκυμοσύνη της είναι πραγματική.

Η 43χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» την Κυριακή στο Los Angeles, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street», επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο look που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της και τόνιζε τη σιλουέτα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η εμφάνισή της έγινε σύντομα αντικείμενο συζήτησης στα social media, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν την εικόνα της κοιλιάς της.

«Γιατί μοιάζει ψεύτικη;» και «Έλα τώρα. Αυτό δεν είναι αληθινό» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν, σύμφωνα με το BBC.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν υπερασπιζόμενοι την Anne Hathaway και επισημαίνοντας πως κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική.

«Πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σχόλια δεν έχουν δει ποτέ την κοιλιά μιας εγκύου που έχει κοιλιακούς», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η ίδια η ηθοποιός, πάντως, δεν θέλησε να μπει σε αντιπαράθεση. Αντίθετα, επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της, χιουμοριστικό τρόπο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά».

Govastiletto.gr – Anne Hathaway: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η 43χρονη ηθοποιός