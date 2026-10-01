Η Anne Hathaway έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Adam Shulman, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Για την περίσταση επέλεξε μία μαύρη στράπλες δημιουργία με εφαρμοστή γραμμή, η οποία ανέδειξε τη σιλουέτα της και τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Το φόρεμα ολοκληρωνόταν με μία μακριά ουρά από διάφανο, αστραφτερό ύφασμα, χαρίζοντας στο look μία ιδιαίτερα glamorous αισθητική.

Η εμφάνιση ήταν επιλογή της στιλίστριας Erin Walsh και ανήκε στην atelier συλλογή του οίκου Prabal Gurung. Η Anne Hathaway πρόσθεσε στο σύνολό της ένα διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας, κρατώντας τα κοσμήματα σε κομψούς και διακριτικούς τόνους.

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Πηγή: people.com

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