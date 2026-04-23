Μια απρόβλεπτη στιγμή εκτυλίχθηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας The Devil Wears Prada 2 στο Λονδίνο, με πρωταγωνίστρια την Anne Hathaway.

Καθώς η ηθοποιός χαιρετούσε το κοινό και υπέγραφε αυτόγραφα, ένας θαυμαστής την πλησίασε και της πρόσφερε ένα αντίτυπο από το Κοράνι. Ο ίδιος της εξήγησε πως εμπνεύστηκε από μια πρόσφατη συνέντευξή της, στην οποία είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «Ινσαλάχ».

Η αντίδραση της Hathaway ήταν ήρεμη και ευγενική. Χαμογέλασε, πήρε το δώρο και ευχαρίστησε τον θαυμαστή, συνεχίζοντας κανονικά την παρουσία της στην εκδήλωση.

Η φράση «Ινσαλάχ», που σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός», είχε χρησιμοποιηθεί από την ηθοποιό σε δηλώσεις της για το μέλλον και τη ζωή της, εκφράζοντας την επιθυμία της για υγεία και μακροζωία.

«Θέλω πραγματικά να ζήσω και να απολαύσω τη ζωή. Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, Ινσαλάχ, το ελπίζω. Ινσαλάχ», είχε δηλώσει η ίδια.

Από τη στιγμή που η δήλωση της Anne Hathaway κυκλοφόρησε, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις στα social media. Κάποιοι χρήστες στάθηκαν στη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ», εκφράζοντας απορία ή επισημαίνοντας το πολιτισμικό της υπόβαθρο, με σχόλια που κινούνταν από απλή έκπληξη μέχρι ερωτήματα για το πώς εντάσσεται στη δημόσια ομιλία μιας μη μουσουλμάνας.

Την ίδια στιγμή, υπήρξε και μια σημαντική μερίδα θετικών αντιδράσεων. Πολλοί είδαν τη χρήση της συγκεκριμένης έκφρασης ως κάτι φυσικό και οικείο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κοινή λέξη που χρησιμοποιείται διεθνώς στην καθημερινή επικοινωνία. Άλλοι σχολίασαν ότι η ηθοποιός την ενσωμάτωσε με άνεση και χωρίς υπερβολή στον λόγο της, κάτι που έκανε θετική εντύπωση.

Συνολικά, η συζήτηση που άνοιξε κινήθηκε ανάμεσα στην απορία και την αποδοχή, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο μια απλή φράση μπορεί να πάρει διαφορετικές ερμηνείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A fan gifts Anne Hathaway a copy of the Quran at ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ London premiere after she said “inshallah” in an interview. (via harryl_1223 / IG) pic.twitter.com/mUVHec0Dib — Film Updates (@FilmUpdates) April 22, 2026

The famous American actress Anne Hathaway is causing a big stir after saying the phrase “Insha’Allah” in Arabic during her talk about her future, and she said: ‘I want to live a long and healthy life, Insha’Allah.’ pic.twitter.com/V3vT8TrvAF — JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 21, 2026

