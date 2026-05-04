Με εντυπωσιακή εμφάνιση στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Λονδίνο για την ταινία The Devil Wears Prada 2, η Anne Hathaway τράβηξε για ακόμη μία φορά όλα τα βλέμματα, επιστρέφοντας στον ρόλο που την καθιέρωσε ως fashion icon.

Η ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2025 και αποκάλυψε ένα άγνωστο παρασκήνιο από την παραγωγή: ένα από τα outfits που αγαπούσε ιδιαίτερα δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στην τελική εκδοχή της ταινίας.

Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερο T-shirt της Phoebe Philo με εντυπωσιακή ουρά, συνδυασμένο με λευκό παντελόνι και μυτερές γόβες. Ένα look που η ίδια ξεχώρισε, αλλά τελικά «κόπηκε» στο μοντάζ.

«Ήταν το αγαπημένο μου outfit και ο σκηνοθέτης με πήρε τηλέφωνο πριν δω την ταινία για να μου πει ότι δεν μπήκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα ταινία φέρνει την Andy Sachs δύο δεκαετίες μετά, πλέον ως καταξιωμένη δημοσιογράφο που επιστρέφει στο περιοδικό Runway και συναντά ξανά τη Miranda Priestly.

Η Anne Hathaway σημείωσε πως τόσο η ίδια, όσο και ο χαρακτήρας της έχουν εξελιχθεί σημαντικά με τα χρόνια, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η επιστροφή της στο σύμπαν του Runway δεν λειτουργεί απλώς νοσταλγικά, αλλά παρουσιάζει μια πιο ώριμη εκδοχή δύναμης, όπου το στιλ και η προσωπικότητα συνυπάρχουν με νέα ισορροπία.

