Η Anne Hathaway αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι για περίπου δέκα χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα όρασης, το οποίο επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητά της.

Όπως ανέφερε, είχε αναπτύξει πρόωρο καταρράκτη στο αριστερό της μάτι, με αποτέλεσμα να βλέπει ελάχιστα και ουσιαστικά να είναι «μισή τυφλή» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η κατάσταση αποκαταστάθηκε μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρό ήταν το πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που επανήλθε η όρασή της και μπορούσε να δει ξανά φυσιολογικά. «Δεν είχα καταλάβει πόσο είχε χειροτερέψει μέχρι να μπορώ ξανά να δω όλο το φάσμα», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση αυτή επηρέαζε και την ψυχολογία της, καθώς όπως εξήγησε αργότερα, συνειδητοποίησε πως επιβάρυνε συνολικά το νευρικό της σύστημα.

Anne Hathaway reveals secret health struggle she endured for a decade in candid confession https://t.co/3O0lmHVD1t — HELLO! (@hellomag) May 25, 2026

Govastiletto.gr – Anne Hathaway: Το outfit που κόπηκε από το The Devil Wears Prada 2