Ένα από τα δημοφιλέστερα μιούζικαλ όλων των εποχών, παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς από την 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Αnnie! Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, μας θυμίζει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε!

Η σκηνοθέτις των μεγάλων μιούζικαλ Θέμις Μαρσέλλου, ένας πολυμελής θίασος, ζωντανή ορχήστρα, μικρά παιδιά, και…ένας σκύλος, αναλαμβάνουν να μας ταξιδέψουν σ’ ένα μαγικό κόσμο γεμάτο συναισθήματα, χιούμορ, συγκίνηση, μουσική και υπέροχα τραγούδια!

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Στάνκογλου στο ρόλο του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, η Δανάη Παππά στο ρόλο της Γκρέις Φάρελ της γραμματέως του, η Μαρία Κατσανδρή, στο ρόλο της Μις Χάνιγκαν, της διευθύντριας του ορφανοτροφείου, ο Αργύρης Αγγέλου στο ρόλο του αδίστακτου Ρούστερ Χάνιγκαν και η Κατερίνα Σούσουλα στο ρόλο της πονηρής κοπέλας του, της Λίλι.

Στο ρόλο της Annie, η μικρή Μυρτώ Φαραζή.

Μαζί με μια μεγάλη ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, σε μια φαντασμαγορική παραγωγή στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, το κοινό θα παρακολουθήσει το ταξίδι ενός μικρού κοριτσιού που ζει σε μια δύσκολη εποχή βιώνοντας το σκληρό πρόσωπο της ζωής, αλλά επιμένει να ονειρεύεται, να ελπίζει, να τραγουδάει και να πιστεύει σ’ ένα καλύτερο αύριο για όλους!

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Στη Νέα Υόρκη του 1933, μετά την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένα κοριτσάκι η Annie, (Μυρτώ Φαραζή) ζει σ’ ένα ορφανοτροφείο θηλέων και ονειρεύεται τους γονείς της οι οποίοι την εγκατέλειψαν στο ορφανοτροφείο όταν γεννήθηκε, αφήνοντας ένα γράμμα που έγραφε ότι θα γυρίσουν να την πάρουν. Το ορφανοτροφείο διευθύνει η μις Χάνιγκαν (Μαρία Κατσανδρή) που σιχαίνεται τα παιδιά και έτσι τα κοριτσάκια του ορφανοτροφείου περνάνε πολύ δύσκολα…

Ώσπου μια μέρα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης από το ορφανοτροφείο, η ζωή της Annie, αλλάζει μέσα σε μια στιγμή! Η Γκρέις Φάρελ (Δανάη Παππά), γραμματέας του δισεκατομμυριούχου ‘Ολιβερ Γουώρμπακς (Γιάννης Στάνκογλου), επισκέπτεται το ορφανοτροφείο και διαλέγει την Annie για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στην έπαυλη του Γουώρμπακς, για να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του…

Μόνο που ο αδιάφορος και σκληρός Όλιβερ Γουώρμπακς αγνοεί τη μικρή Annie, απορροφημένος από τις δουλειές και τις επιχειρήσεις του. Γρήγορα, όμως, η Annie καταφέρνει να τον κερδίσει και να του κλέψει την καρδιά. Ο σκληρός επιχειρηματίας γίνεται σαν μικρό παιδί δίπλα της, ανακαλύπτει ξανά τις αξίες και τις χαρές της ζωής και της ζητάει να την υιοθετήσει. Όμως η Annie δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται ότι θα βρει τους πραγματικούς της γονείς.

Όταν ο κύριος Γουόρμπακς πληγωμένος, αλλά αποφασισμένος να τη βοηθήσει, προσφέρει μια τεράστια χρηματική αμοιβή σε όποιους αποδείξουν ότι είναι οι γονείς της, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για την Annie…Η μις Χάνιγκαν εμφανίζεται ξανά και με τη βοήθεια του πονηρού αδερφού της του Ρούστερ (Αργύρης Αγγέλου) και της κοπέλας του της Λίλι (Κατερίνα Σούσουλα) κάνει για μια ακόμη φορά τη ζωή της Annie, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη…

Η συνέχεια… στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς!

Το μιούζικαλ “ΑΝΝΙΕ” βασισμένο στο δημοφιλές κόμικ του Χάρολντ Γκρέι “Little Orphan Annie”, ξεκίνησε το 1977 από το Broadway και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο κερδίζοντας μεταξύ άλλων, επτά βραβεία TONY και έξι βραβεία κριτικών (Drama Desk Awards) εκ των οποίων και το Tony Award for Best Musical. Δεν είναι τυχαίο πως δυο από τα τραγούδια του μιούζικαλ ΑΝΝΙΕ, το “Tomorrow” και το “Hard-Knock Life” θεωρούνται από τα δημοφιλέστερα τραγούδια μιούζικαλ όλων των εποχών.

Έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο σημειώνοντας παντού τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Το μιούζικαλ Annie, έχει γίνει οκτώ (!) φορές κινηματογραφική ταινία με κορυφαία τη Χολιγουντιανή παραγωγή του 1982.

Το πιο αγαπημένο μιούζικαλ όλων των εποχών, είναι εδώ για να θυμίσει σε όλους ότι πάντα και παντού, κάπου στο σκοτάδι υπάρχει μια μικρή χαραμάδα με φως. Εκεί, χωράνε όλα τα όνειρα και οι ελπίδες …!!

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου

Δανάη Παππά

Μαρία Κατσανδρή

Αργύρης Αγγέλου

Κατερίνα Σούσουλα

Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης

Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου,

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή | Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά:

Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν, Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

Φωτογραφίες: NDP photo agency