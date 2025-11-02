Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου η επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ «Αnnie» στο Θέατρο Παλλάς. Με έναν εντυπωσιακό θίασο, ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες και ταλαντούχα παιδιά επί σκηνής, η παράσταση γέμισε τη θεατρική αίθουσα με χαρά και συγκίνηση.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Μυρτώ Φαραζή, Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου και Κατερίνα Σούσουλα.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ και απαθανάτισε όλους τους επώνυμους που έδωσαν το παρών.

Μεταξύ αυτών οι: Αθηνά Οικονομάκου, Bruno Cerella, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Γιάννης Βαρδής, Νατάσα Σκαφίδα, Κατερίνα Λάσπα, Σταύρος Σβήγκος, Γιολάντα Καλογεροπούλου και πολλοί άλλοι.

Κατερίνα Λάσπα με την κόρη της, Άντρια

Γιολάντα Καλογεροπούλου με την κόρη της

Αθηνά Οικονομάκου-Bruno Cerella

Γιάννης Βαρδής-Νατάσα Σκαφίδα με τα παιδιά τους Αντώνη και Κατερίνα

Σάντυ Τριανταφυλλόπουλου

Παυλίνα Κωσταγιού

Σάσα Σταμάτη-Παυλίνα Κωσταγιού

Άριελ Κωνσταντινίδη

Ελένη Χατζίδου & Ετεοκλής Παύλου με την κόρη τους, Μελίνα

Γιάννης Κεντ με την κόρη του, Ελίνα

Νικολέττα Βλαβιανού

Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της

Γιάννης Κότσιρας

Σπύρος Μπιμπίλας

Σταύρος Σβήγκος με τον γιο του

Φωτογραφίες: NDP photo agency

