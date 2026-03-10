Με μια ανάρτηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα κλισέ, η Αννίτα Πάνια επέλεξε να τοποθετηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αντί για τις τυπικές ευχές που κατέκλυσαν το διαδίκτυο την Κυριακή 8 Μαρτίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε το δικό της, ιδιαίτερο μήνυμα μέσω των social media το βράδυ της Δευτέρας, καταθέτοντας μια διαφορετική οπτική για τη σημασία της ημέρας.

«Με ενοχλούν τα “χρόνια πολλά” για τη Γιορτή της Γυναίκας. Δεν μου λέει τίποτα. Ίσως και να με εκνευρίζει. Δεν θέλω να με γιορτάζουν επειδή είμαι γυναίκα. Θέλω να με γουστάρουν -ή όχι- γι’ αυτό που είμαι. Το ότι γεννήθηκα γυναίκα… Απλώς έτυχε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αννίτα Πάνια σε story που δημοσίευσε.

Θυμίζουμε πως τα τελευταία χρόνια η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, παρότι της έγινε πρόταση για το Lingo.

«Αυτά τα “γεμίζω μπαταρίες” και τέτοια παρόμοια, τα βαριέμαι όταν με ρωτάνε. Γέμισα μπαταρίες στο κινητό μου, γέμισα μπαταρίες δόξα τω Θεώ. Μπορεί να με συναντήσετε σε κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να επιστρέψω στην τηλεόραση με κάτι που το γουστάρω και εγώ και ο κόσμος και να μην είναι μια εκπομπή που θα την κάνω “για να την κάνω”», είχε δηλώσει σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής η Αννίτα Πάνια.

