Η Αννίτα Πάνια βρέθηκε καλεσμένη στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη, στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής που παρουσιάζει στο YouTube.

Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν και είχαν μια συζήτηση με προσωπικές αναφορές και αποκαλύψεις, με την παρουσιάστρια να μιλά, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον γιο της, Ανδρέα Καρβέλα, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην εφηβεία.

Η κουβέντα στράφηκε στον νεαρό με αφορμή την παρουσία του στο πλατό, αλλά και τα σχόλια του Ηλία Ψινάκη για τα μουσικά κομμάτια που έχει δημιουργήσει και τα οποία έχουν γίνει viral στο YouTube. Αυτή η αναφορά έδωσε την αφορμή για να συζητήσουν γύρω από τον γιο της Αννίτας Πάνια και τη σχέση τους.

«Δεν του είπα εγώ να πετάξει το τραγούδι που είχε γράψει. Απλά στο σχολείο, επειδή είχε γράψει κάποια… hits, εκ των οποίων το ένα λεγόταν “Μαθηματικά, σας γ@@@ε πέντε γύφτοι”, το άλλο λεγόταν “Κολυμπάω και γ@@@ω” και το άλλο “Τα α@@@α μου κουνιούνται και δεν συνεννοούνται” και διάφορα άλλα… με καλέσαν στο σχολείο να μου πουν ότι υπάρχει ένα θέμα με το παιδί», περιέγραψε η Αννίτα Πάνια.

«Λέω “τι θέμα υπάρχει;”. Λέω “είναι καλός μαθητής;”. Μου λένε “ναι”. “Δημιουργεί θέματα στο σχολείο;”. Μου λένε “όχι, το αντίθετο είναι ευγενέστατο παιδί”. Είναι όμως, λένε, κάποια τραγούδια που έχουν κάτι στίχους… τους λέω “εννοείτε το «Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι;»”. Μου λένε ναι.

“Μιλάμε για το YouTube”, τους λέω, “δεν έχει να κάνει αυτό με το σχολείο”. Φοράει όμως τη φόρμα του κολεγίου, μου είπαν. “Πληρωμένη την έχουμε, τι πρόβλημα υπάρχει;”, τους απάντησα. “Κοιτάξτε, μάγκες, εμείς έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα την κάνουμε από δω, όταν τελειώσει η σχολική χρονιά”», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

«Μήπως να γράψεις για την Άννα τώρα, Αντρέα; Τέλεια ιδέα;», ρώτησε η Αννίτα Πάνια τον γιο της, που ήταν στα backstage.

Δείτε το βίντεο στο 30ο λεπτό:

govastiletto.gr – «Δεν ήθελα να παντρευτώ, είχα φάει φρίκη»: Η Αννίτα Πάνια στο «Γηροκομείο» για τον γάμο της με τον Καρβέλα