Αννίτα Πάνια: Η επική απάντηση σε δημοσιογράφο όταν την ρώτησε αν της λείπει η τηλεόραση!

Η Αννίτα Πάνια μίλησε για τη συμμετοχή της στο J2US, στη θέση της κριτικής επιτροπής, για την τηλεοπτική σεζόν καθώς και για την επιτυχία που σημειώνει η Άννα Βίσση.
Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», και ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είναι φίλος μου και τον αγαπώ».
Στα όσα ανέφερε, τόνισε ότι από τα ζευγάρια ξεχωρίζει την Έφη Θώδη και τον Dj Deleasis: «Το ζευγάρι που ξεχώρισα είναι η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, με εκφράζουν πολύ. Με εκφράζει η ιδιοτυπία στους ανθρώπους, είναι σαν αποκύημα φαντασίας».
Για την τηλεοπτική σεζόν και εάν θα τη δούμε σε κάποια εκπομπή, είπε: «Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα είμαι κάπου τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, γιατί έχω… πολλές συσκευές στο σπίτι μου».
Για την Άννα Βίσση και την επιτυχία που σημειώνει στο ΟΑΚΑ, σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων: «Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Αννίτα Πάνια για τη Γιορτή της Γυναίκας: «Δεν θέλω να με γιορτάζουν επειδή γεννήθηκα γυναίκα»