Αννίτα Πάνια: Η επική απάντηση σε δημοσιογράφο όταν την ρώτησε αν της λείπει η τηλεόραση!

Η Αννίτα Πάνια μίλησε για τη συμμετοχή της στο J2US, στη θέση της κριτικής επιτροπής, για την τηλεοπτική σεζόν καθώς και για την επιτυχία που σημειώνει η Άννα Βίσση.

Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», και ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είναι φίλος μου και τον αγαπώ».

Στα όσα ανέφερε, τόνισε ότι από τα ζευγάρια ξεχωρίζει την Έφη Θώδη και τον Dj Deleasis: «Το ζευγάρι που ξεχώρισα είναι η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, με εκφράζουν πολύ. Με εκφράζει η ιδιοτυπία στους ανθρώπους, είναι σαν αποκύημα φαντασίας».