Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Σαμοΐλης εμφανίστηκαν, λίγες ημέρες μετά από τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, μαζί στο ραδιόφωνο, ενώ σε βίντεο που ανέβασε η εκπομπή «Εδώ TV» του Open χθες, Σάββατο 7/2, βλέπουμε ότι το πρώην ζευγάρι διατηρεί άριστες σχέσεις.

Η αποκάλυψη για το χωρισμό τους έγινε γνωστή από την εκπομπή «Breakfast@Star». Μάλιστα, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός είπε, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή, για την προσωπική της ζωή: «Με έχεις ακούσει ποτέ να απαντάω για την προσωπική μου ζωή; Δεν με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν βάζω τίτλο στην προσωπική μου ζωή. Χωρίς τίτλο».

Όπως βλέπουμε μέσα από το βίντεο, η Αννίτα Πάνια καλωσόρισε με μεγάλη χαρά τον Νίκο Σαμοΐλη στη ραδιοφωνική εκπομπή του ALPHA 98,9 με τον ίδιο να κάθεται δίπλα της. Στη συνέχεια, εκείνος μίλησε για το νέο του site, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να δείχνει οικειότητα στο πλευρό του.

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναρωτήθηκε: «Είναι μαζί ή όχι; Εγώ κατάλαβα ότι είναι μια χαρά. Οι ίδιοι ξέρουν, εμείς χαιρόμαστε που τους βλέπουμε μαζί. Προφανώς δεν έχει συμβεί τίποτα». Από την μεριά της, η Ναταλί Κάκκαβα είπε: «Ό,τι και να συμβαίνει είναι μια υπέροχη σχέση. Δεν χρειάζεται να πούμε είναι μαζί ερωτικά ή φιλικά. Είναι καλά, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Πολύ σπουδαίο που η Αννίτα στήριξε το νέο ξεκίνημα του Νίκου Σαμοΐλη».

govastiletto.gr – Αννίτα Πάνια: Τι απαντά για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Νίκο Σαμοΐλη