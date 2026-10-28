«Αnodos»: Βραδιές γεμάτες ρυθμό, μουσική και συναισθήματα, από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου!

Η Καίτη Γαρμπή, μια από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες καλλιτέχνιδες του ελληνικού τραγουδιού, πρωταγωνιστεί με το πλούσιο και διαχρονικό ρεπερτόριό της, συνδυάζοντας τις ξεχωριστές ερμηνείες της με την αισθαντική φωνή και τη λαμπερή παρουσία της.

Ο Νικηφόρος Βυθούλκας, ένας από τους πιο αγαπημένους ερωτικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της γενιάς του, φέρνει στη σκηνή τις μεγάλες επιτυχίες του, τη χαρακτηριστική φωνή του και το πάθος που δίνει σε κάθε του ερμηνεία.

Ο Αναστάσιος Ράμμος, ο πολυδιάστατος ερμηνευτής και δημιουργός, προσθέτει τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, με την ιδιαίτερη φωνή του, την εκρηκτική ενέργεια και την ανατρεπτική σκηνική παρουσία του.

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Από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο η καρδιά της νυχτερινής Αθήνας χτυπά δυνατά στην «Anodo»!