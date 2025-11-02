Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ιωάννα Τούνη καθώς πάντρεψε την κολλητή φίλη της και συνέταιρό της, Στέλλα Πάσσαρη με τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη.

Η influencer ήταν αυτή, μάλιστα, που παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστεί η νύφη, η οποία από την πλευρά της είχε ετοιμάσει μέχρι και κρεμάστρες με τα ονόματα όλων των παρανύφων.

«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!» ανακοίνωσε περιχαρής η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Όταν ετοιμάστηκαν η νύφη, η κουμπάρα και οι φίλες τους, ακολούθησε γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες που συνεχίστηκε και όταν η Στέλα Πάσσαρη κατέβηκε στον δρόμο για να πάει στην εκκλησία.

Φυσικά δεν θα μπορούσε από έναν παραδοσιακό γάμο να λείψει το έθιμο με τα παπούτσια της νύφης όπου χρειάζονται χρήματα για να της κάνουν, με την Ιωάννα Τούνη και τον έτερο κουμπάρο, να βγάζουν 100ευρα και 200ευρα από πορτοφόλια και… μπούστα για να βοηθήσουν ώστε να φτάσει η μελλονυμφη στην εκκλησία για να παντρευτεί.

Όπως θα δείτε παρακάτω, η Ιωάννα Τούνη για άλλη μια φορά απέδειξε πόσο ανοιχτοχέρα είναι με τους φίλους της, αφού δεν δίστασε να βάλει στα παπούτσια της κολλητής της πολλά χρήματα!

