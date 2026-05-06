Η Anok Yai είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά μοντέλα της σύγχρονης μόδας, με πορεία που ξεκίνησε σχεδόν…τυχαία και εξελίχθηκε σε διεθνή καριέρα υψηλού επιπέδου.

Γεννήθηκε στην Αίγυπτο από γονείς με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν και μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Η ζωή της άλλαξε το 2017, όταν μια φωτογραφία της από ένα πανεπιστημιακό event έγινε viral στα social media, οδηγώντας την σχεδόν αμέσως σε προτάσεις από κορυφαία πρακτορεία μόδας.

Από τότε, έχει περπατήσει για μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους και έχει γράψει ιστορία ως ένα από τα λίγα μαύρα μοντέλα που άνοιξαν show μεγάλων brands, καθιερώνοντας τη θέση της στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Στο Met Gala 2026, η εμφάνισή της ξεχώρισε όχι μόνο για την αισθητική, αλλά και για τον συμβολισμό. Με δημιουργία του οίκου Balenciaga, εμπνευσμένη από τη μορφή της «Μαύρης Παναγίας», παρουσίασε ένα look που συνδύαζε δραματικότητα και έντονο μήνυμα.

Το μαύρο φόρεμα με κουκούλα, τα γάντια και τα “δάκρυα” στο μακιγιάζ δημιούργησαν μια εικόνα σχεδόν γλυπτική, όπως άλλωστε ήταν και η πρόθεσή της. Η ίδια δήλωσε πως ήθελε να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης μέσα από την εικόνα της, ειδικά σε μια περίοδο με έντονες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.

Με την παρουσία της, η Anok Yai επιβεβαίωσε ότι δεν είναι απλώς ένα μοντέλο πασαρέλας, αλλά μια φιγούρα που χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο έκφρασης και σχολιασμού της εποχής.

