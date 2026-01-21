Σε τροχιά ριζικής ανανέωσης μπαίνει το “Καλημέρα Ελλάδα”, καθώς ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει την επόμενη ημέρα για την ιστορική ενημερωτική εκπομπή. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, η συνεργασία του καναλιού με τη δημοσιογράφο Άννα Λιβαθυνού φτάνει στο τέλος της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πρωινή ζώνη του σταθμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο Παναγιώτης Στάθης θα συνεχίσει μόνος του στο τιμόνι της εκπομπής, πλαισιωμένος από δημοσιογράφους του καναλιού που θα μπαινοβγαίνουν στο στούντιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανανέωσης του περιεχομένου και της δυναμικής της εκπομπής.

Φαίνεται πως στόχος των ανθρώπων του ΑΝΤ1 είναι το «Καλημέρα Ελλάδα» να αποκτήσει πιο ζωντανό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με έμφαση στην άμεση ειδησεογραφία και στα βασικά θέματα της ημέρας.

Το αρχικό δίδυμο παρουσίασης Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού δεν κατάφερε να φέρει την επιθυμητή ώθηση, γεγονός που οδήγησε σε επαναξιολόγηση της στρατηγικής και στην απόφαση να παραμείνει ένας κεντρικός παρουσιαστής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα για το αν και με ποιον τρόπο θα υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση της Άννας Λιβαθυνού στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται πως η δημοσιογράφος είχε ενταχθεί στο δυναμικό του σταθμού το περασμένο καλοκαίρι, αποχωρώντας αιφνιδιαστικά από το Action 24, εξέλιξη που τότε είχε προκαλέσει αίσθηση στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Με πληροφορίες από: vradini.gr

govastiletto.gr -Πρεμιέρα έκαναν o Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού με το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα»