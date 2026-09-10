Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου οι άνθρωποι του ΑΝΤ1, καθώς παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη του σταθμού συναντήθηκαν σε δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Το «παρών» έδωσε και ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού.

Η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία για τα πρόσωπα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας να βρεθούν όλοι μαζί εκτός τηλεοπτικού πλατό, ενώ δεν έλειψαν και τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο πρόγραμμα της φετινής σεζόν.

Από το δείπνο απουσίαζαν ορισμένοι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ανάμεσά τους η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία βρισκόταν στον Λυκαβηττό για την παράσταση «Ειρήνη», αλλά και ο Σπύρος Σούλης, που ήταν στην Αμερική. Οι δύο τους, ωστόσο, έστειλαν τους χαιρετισμούς τους.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκει τον ΑΝΤ1 να δίνει έμφαση στην ενημέρωση, αλλά και να επενδύει στην ψυχαγωγία και τη μυθοπλασία, με στόχο ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές τηλεοπτικές προτάσεις.

Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Κατερίνα Παπουτσάκη, Πέτρος Κουσουλός