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Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου οι άνθρωποι του ΑΝΤ1, καθώς παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη του σταθμού συναντήθηκαν σε δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Το «παρών» έδωσε και ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού.

Η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία για τα πρόσωπα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας να βρεθούν όλοι μαζί εκτός τηλεοπτικού πλατό, ενώ δεν έλειψαν και τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο πρόγραμμα της φετινής σεζόν.

Από το δείπνο απουσίαζαν ορισμένοι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ανάμεσά τους η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία βρισκόταν στον Λυκαβηττό για την παράσταση «Ειρήνη», αλλά και ο Σπύρος Σούλης, που ήταν στην Αμερική. Οι δύο τους, ωστόσο, έστειλαν τους χαιρετισμούς τους.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκει τον ΑΝΤ1 να δίνει έμφαση στην ενημέρωση, αλλά και να επενδύει στην ψυχαγωγία και τη μυθοπλασία, με στόχο ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές τηλεοπτικές προτάσεις.

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιάγκας, Πέτρος Κουσουλός

Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Νίκος Χριστοφόρου (Chief Content Officer Antenna Group)

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς

Henning Tewes (CEO Antenna Group), Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Τέσσα Κορλέτη (Corporate Communication & PR Director ANT1), Νίκος Νικολακόπουλος (Αντιπρόεδρος Ομίλου Κυριακού Ελλάδος)

Άκης Παυλόπουλος, Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Νίκος Χριστοφόρου (Chief Content Officer Antenna Group), Σία Κοσιώνη, Βασίλης Χιώτης

Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Κατερίνα Παπουτσάκη, Πέτρος Κουσουλός

Σάκης Ρουβάς, Σία Κοσιώνη

 

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