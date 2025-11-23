Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Άντα Λιβιτσάνου παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ με την Ιωάννα Μαλέσκου, μιλώντας για τον γάμο της, την καριέρα της και τις προσωπικές της σκέψεις γύρω από την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση με τον σύζυγό της με λόγια αγάπης και σεβασμού: «Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση».

Αναφερόμενη στον πρώην συνάδελφό της, Θανάση Ευθυμιάδη, τόνισε τη θετική τους συνεργασία: «Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει και θέλω να έχω πιο πολύ σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του».

Για την εξωσωματική γονιμοποίηση, η Άντα Λιβιτσάνου μοιράστηκε τη δική της ειλικρινή στάση: «Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω».