Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Άντα Λιβιτσάνου φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρά τις συζητήσεις με τον σύζυγό της για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί, δεν κατάφερε να μείνει έγκυος και αντιμετώπισε το γεγονός με φυσικότητα.

«Το έχουμε συζητήσει από νωρίς στη σχέση μας και ήμασταν πάντα θετικοί στην ιδέα, χωρίς να νιώθουμε πίεση», τόνισε η Λιβιτσάνου.

Πρόσθεσε πως δεν ήθελε να καταπιέσει τον εαυτό της, σημειώνοντας ότι αν ήταν να συμβεί, θα είχε ήδη συμβεί.

Αναφορικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση, δήλωσε πως δεν θα την επιχειρούσε η ίδια, χωρίς όμως να την κατακρίνει, ενώ επανέλαβε πως η μητρότητα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλους: «Μπορεί να μην είμαι σε αυτή τη ζωή για να κάνω παιδιά. Αν ήταν να έρθει, θα είχε έρθει. Δεν είναι ανάγκη να πιεζόμαστε».

Η ηθοποιός τόνισε επίσης πως έχει βρει εναλλακτικούς τρόπους να προσφέρει φροντίδα και αγάπη, όπως μέσω της φροντίδας ζώων, αναδεικνύοντας ότι η ζωή και η οικογένεια μπορεί να έχουν πολλές μορφές.

