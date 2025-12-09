Το βράδυ της Δευτέρας (8/12), η επιτυχημένη εκδότρια Έλενα Μακρή Λυμπέρη έδωσε το παρών σε κοσμική εκδήλωση. Όταν οι ρεπόρτερς που κάλυπταν την εκδήλωση τη ρώτησαν για την τηλεοπτική απουσία της Ελένης Μενεγάκη, η ίδια φάνηκε να αιφνιδιάζεται και να παραξενεύεται από το περιεχόμενο της ερώτησης, προφανώς λόγω των προηγούμενων γεγονότων και της σχέσης που υπήρχε μεταξύ τους στο παρελθόν.

«Σε μένα ήρθες να κάνεις αυτή την ερώτηση; Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ο κόσμος αποφασίζει», απάντησε έκπληκτη και γελώντας η Έλενα Μακρή Λυμπέρη και πρόσθεσε: «Εγώ ποντάρω στα καινούργια πρόσωπα. Μου αρέσει να βλέπω καινούργια πρόσωπα στην τηλεόραση».

Όπως είναι γνωστό, οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση μέσω ασφαλιστικών μέτρων και ανακοινώσεων, μετά τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων οικογενειακών φωτογραφιών από τα περιοδικά του ομίλου Λυμπέρη.

