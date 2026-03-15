Στο Forum «Είμαι εδώ για εσένα» έδωσε το παρών η Τζένη Μπαλατσινού το βράδυ του Σαββάτου, όπου και παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες. Η γνωστή παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τον γάμο της κόρης της στην Ελλάδα και εξήγησε τους λόγους της τηλεοπτικής της αποχής, ενώ δεν δίστασε να βάλει τα όριά της με μια “πληρωμένη” απάντηση όταν η κουβέντα στράφηκε στον Βασίλη Κικίλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia (@notrealamalia)

Για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

«Είμαι ψύχραιμη με τον γάμο της κόρης μου. Είναι πολύ γλυκό όλο αυτό και πάρα πολύ όμορφο για κάθε μητέρα που το παιδί της προχωράει στη ζωή του. Εγώ το μόνο που θέλω, όλα μου τα παιδιά, αλλά και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ευτυχισμένα. Είναι εδώ η Αμαλία για τις προετοιμασίες του γάμου. Αλλά για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, θεωρώ ότι τα παιδιά όπως και όλοι οι άνθρωποι, πρώτα χρειάζεται να είμαστε ευτυχισμένοι και μετά θα είμαστε και πετυχημένοι. Γιατί όταν το πας ανάποδα, χάνεις λίγο το δρόμο σου», είπε για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο bullying που βίωσε η κόρη της στο σχολείο: «Νομίζω αν όχι καθένα, όλα τα παιδιά βιώνανε bullying. Κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Τα παιδιά μου αλλά και η Αμαλία έχουν ζήσει αρκετά δύσκολες στιγμές. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί όσο και να προσπαθείς να δυναμώσεις το παιδί σου και να του εξηγήσεις κάποια πράγματα, καλείται εκείνο στον χώρο τον δικό του να ορίσει και να βάλει τα τείχη τα οποία θα το προστατεύσουν».

Επίσης, ερωτήθηκε και για την διάψευση της Ελένης Μενεγάκη σχετικά με τις φήμες περί χωρισμού από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο: «Αυτό πάλι είναι ένα σημείο των καιρών. Που ο καθένας με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να γράψει κάτι χωρίς να έχει την κατάλληλη πληροφορία. Και είναι αρκετά άκομψο και ξέρετε κανένας ποτέ δεν ξέρει πώς είναι ένα ζευγάρι μέσα στο σπίτι. Είναι συνήθως ο κόσμος να σε κάνει να ζεις ιστορίες οι οποίες δεν είναι δικές σου. Οπότε εκεί χρειάζεται πραγματικά μία αποστασιοποίηση και μια προστασία, ούτως ώστε να έχει να κάνει τουλάχιστον τα μέλη της οικογένειάς σου. Από κει και πέρα αυτό είναι νομίζω κάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχω κινηθεί νομικά για δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει πάρα πολύ άσχημα και… όχι απλά μία φορά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει εμμονικοί μαζί μου».

Η ερώτηση που την ενόχλησε

Η ερώτηση όμως που της έκανε δημοσιογράφος «Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του Υπουργού Βασίλη Κικίλια;», η Τζένη Μπαλατσινού φάνηκε να ενοχλείται. Μάλιστα, απάντησε: «Δεν είμαι γυναίκα του Υπουργού. Και ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος, βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε λίγο αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή… και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης».

