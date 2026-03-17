Στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή “Happy Day” μίλησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, η οποία αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της ζωής της. Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με την αλλαγή του ονόματός της σε Αίθρα, ενώ αποκάλυψε αν την επηρεάζουν τα όσα γράφονται για εκείνη στα social media.

«Δεν με αφορά, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω social. Δεν ξυπνώ με αυτή την αγωνία. Δεν googlaρω κάθε πρωί να δω τι γράφτηκε για εμένα», απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν βλέπει τα όσα γράφονται για εκείνη στο Instagram και σχολιάζονται στις εκπομπές.

Όσον αφορά την απόφασή της να σταματήσει πλέον να την αποκαλούν Αίθρα, μια απόφαση που είχε πάρει πριν πολύ καιρό, απάντησε: «Το όνομά μου είναι Μαρία – Ελένη. Το Αίθρα ήταν μια παρόρμηση. Πλήττω με αυτή την ερώτηση αλήθεια. Απλώς το πρόσθεσα. Δεν μετανιώνω για το όνομα καθόλου, απλώς για την παρόρμηση».

