Η Αντελίνα Βαρθακούρη αναφέρθηκε, το βράδυ της Κυριακής 22/2, στην εκπομπή Τhe 2Night Show, στο ντόρο που είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν, όταν ο Χάρης Βαρθακούρης είχε δηλώσει ότι η θέση της γυναίκας του, της ίδιας δηλαδή, είναι να είναι δίπλα στα παιδιά τους.

«Μια φορά βγήκα και απάντησα σε κάτι το οποίο με είχε ενοχλήσει και με είχε προσβάλει. Μιλάω γι’ αυτό που είχε γίνει τότε με την κυρία Χρηστίδου και όλα αυτά που είχαν ειπωθεί. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα για μένα από τις νοικοκυρές. Εάν εγώ έχω επιλέξει ένα άντρα, και έχω κάνει παιδιά μαζί του, και αυτός ο άντρας δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για μένα, αντίστοιχα κι εγώ για εκείνον, τότε υπάρχει πρόβλημα.

Στο δικό μου μυαλό υπάρχει πρόβλημα. Ο δικός μου ο άντρας, μιλάω για μας για να μη παρεξηγηθώ, έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για μένα και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί ξέρω πόσο αγαπάει την οικογένειά του. Ο άντρας μου έχει κάθε δικαίωμα από μένα, να πει ό,τι θέλει, γιατί πριν το πει, εννοείται το έχουμε συζητήσει 100 χιλιάδες φορές» είπε αρχικά η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Στη συνέχεια, η Αντελίνα Βαρθακούρη αναφέρθηκε στην πιο πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου για την ίδια, εκφράζοντας την ενόχλησή της.

«Όταν μιλάω με ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια μόδα, δεν ξέρουν την ουσία, μιλάνε για πράγματα πολύ ευαίσθητα. Μια τέτοια κουβέντα είχε κρατήσει στην τηλεόραση ένα μήνα. Ο κόσμος που μας βλέπει, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Για μένα αυτός δεν είναι φεμινισμός. Όταν βγαίνεις και λες, και σηκώνεις το δάχτυλο βαρύγδουπα για το πόσο νοιάζεσαι και αγαπάς τη γυναίκα, έστω ότι εγώ είμαι μια γυναίκα που δεν καταλαβαίνω και έχω ένα άντρα πατριάρχη που δεν έχω το μυαλό και την ψυχική δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.

Είχα πει τότε στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή του ότι εγώ, χωρίς τον άντρα μου αισθάνομαι ένα τίποτα και χρησιμοποίησα το τραγούδι του άντρα μου, το “Χωρίς εσένα δεν υπάρχω”. Αν κάποιος δεν έχει το μίνιμουμ της κοινής λογικής να καταλαβαίνει τι εννοώ και πώς το εννοώ, και βγαίνει τηλεοπτικά, δημοσίως, και χρησιμοποιεί τον αέρα ενός καναλιού σε αυτή τη χώρα, και λέει, “Αν η Αντελίνα βγαίνει και λέει ότι είναι ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της, μπορούμε να την κάνουμε εμείς να αισθανθεί κάτι;” και δεν ντρέπεται που το λέει, θα σου πω το εξής: Aν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να ψελίσει ή να πιστέψει ότι μια ανθρώπινη ψυχή είναι ένα τίποτα, δεν τον εκτιμώ και δεν θέλω καθόλου να συνδιαλλαγώ μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του» είπε.

