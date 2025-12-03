Στην εκπομπή Breakfast at Star προβλήθηκε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ένα άκρως αποκαλυπτικό απόσπασμα από συνέντευξη της Αντελίνας Βαρθακούρη. Η παρουσιάστρια μίλησε για την οικογένειά της και τις επαγγελματικές προτάσεις, κάνοντας παράλληλα μια συγκλονιστική εξομολόγηση για το ταξίδι της απώλειας βάρους.

Η ίδια παρόλο που δεν το κρύβει, δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να αλλάξει την εμφάνισή της. Όπως αποκαλύπτει σήμερα, κάποια στιγμή θα μιλήσει για αυτό που την ώθησε να κάνει στροφή στη ζωή της, ενώ, όπως λέει και η Αντελίνα Βαρθακούρη, δεν αναγνώριζε τον εαυτό της.

Συγκεκριμένα, η Αντελίνα Βαρθακούρη αρχικά μίλησε για την οικογένειά της και για τα πλάνα της για τα Χριστούγεννα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα Χριστούγεννα όπως κάθε Χριστούγεννα θα έχουν πάρα πολύ οικογένεια μέσα τους. Τους αρέσει στα παιδιά μου να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να μαγειρεύω πάρα πολλά φαγητά».

Στη συνέχεια, όταν ερωτήθηκε για την πρόταση που δέχτηκε από το Real View για παρουσίαση και για τις τηλεοπτικές συνεργασίες που της έχουν γίνει, είπε: «Έχουν απαντήσει άλλοι για εμένα για το αν δέχτηκα πρόταση ή όχι στο Real View είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να απαντώ στο αν είχα προτάσεις. Είμαι ευγνώμον γιατί δεν ένιωσα ότι η τηλεόραση με ξέχασε. Υπήρχαν άνθρωποι που με προσέγγισαν πολύ όμορφα, εγώ δεν ένιωθα ότι μπορώ να δω τον εαυτό μου σε αυτό».

Τέλος, σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, η ίδια απαντά: «Όταν σταμάτησα την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη την πρώτη ημέρα και δεν με έβρισκα. Δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου. Έγιναν κάποια πράγματα, θα μιλήσω κάποια στιγμή για αυτά».

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε και στην κάμερα του Happy Day, λέγοντας χαρακτηριστικά για την τηλεόραση: «Έφυγα συνειδητά από την τηλεόραση. Υπάρχουν στιγμές που μου λείπει αλλά το να ξαναγυρίσω είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει σημαντικός λόγος και να αξίζει» «Αποφασίσαμε από κοινού ότι επειδή εκείνος στη δική του οικογένεια είχε κάποια βιώματα, ήθελε επειδή και εκείνος δουλεύει πολύ να έχουν τα παιδιά έναν ενεργό γονιό» είπε σχετικά με την απόφασή της με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, να μην δουλεύει εκείνη προκειμένου να μένει με τα παιδιά. Ενώ, αναφερόμενη στα κιλά της, προσθέτει στα παραπάνω: «Διαβάζω πολλά σχόλια που λένε αδυνάτισα με ενέσεις. Είναι άδικο. Ήταν ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου και είναι άδικο».

