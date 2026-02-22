Η Αντελίνα Βαρθακούρη θα είναι καλεσμένη απόψε, Κυριακή 22/2, στην εκπομπή The 2Night Show, όπου θα συζητήσει μεταξύ άλλων με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την «κόντρα» που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στην ίδια και την Σίσσυ Χρηστίδου με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον άντρα της.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, βλέπουμε την σύζυγο του Χάρη Βαρθακούρη να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι χωρίς τον άντρα της αισθάνεται ένα τίποτα.

«Χωρίς τον άντρα μου αισθάνομαι ένα τίποτα. Εάν κάποιος βγαίνει τηλεοπτικά και λέει ότι “αν η Αντελίνα βγαίνει και λέει ότι είναι ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της, μπορούμε εμείς να την κάνουμε να αισθανθεί κάτι;” και δεν ντρέπεται που το λέει…», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The 2Night Show ANT1 (@the2nightshow.ant1tv)

govastiletto.gr – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Ήρθα σε δύσκολη θέση βλέποντας την Ελένη να προσπαθεί να απολογηθεί»