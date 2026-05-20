Καλεσμένη στο podcast “Anestea” του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η γνωστή παρουσιάστρια έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Χάρη Βαρθακούρη αποκαλύπτοντας την πιο τρελή σκηνή ζηλοτυπίας που έχει κάνει στον σύζυγό της.

«Ο άντρας μου με ξέρει παχουλή, με ξέρει αδύνατη, με ξέρει να έχω βρίσει ό,τι φαντάζεσαι, με ξέρει ήρεμη και ζεν, με έχει δει χάλια, με έχει δει τέλεια. Ξέρεις τι ελευθερία είναι αυτό; Τεράστια. Δεν θα μπορούσα να είμαι μέσα στο σπίτι μου και να πρέπει να είναι όλα τέλεια. Θα τρελαινόμουν, δεν μου αρέσει αυτή η φιγούρα η τέλεια!

Το αγαπημένο μου πράγμα στον Χάρη είναι η τεράστια σιγουριά που μου δίνει. Ξέρω πάντα ότι είναι εκεί για εμένα. Πάντα. Ενώ έχω πει ότι ζηλευόμαστε, και δεν με νοιάζει κανείς τι θα μου πει, πείτε το τοξικό, ζηλευόμαστε. Ψάχνω και κινητό εννοείται. Ξέρεις τι γίνεται; Βγήκαν αυτά τα κινητά με χίλιους κωδικούς και δεν είναι εύκολο, παλιά ήταν πιο εύκολο», παραδέχτηκε στην αρχή η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Εγώ το λέω ότι θα ζηλέψω, όχι τρέλες, μη φανταστείς. Μη μου το παίζουν όλοι ότι καμία και κανείς… αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μία σχέση. Η πιο αξιοσημείωτη ζήλια που έχω κάνει είναι… τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι. Παλιά. Πάντα αξίζει τον κόπο, τα θυμόμαστε και γελάμε. Να σου πω κάτι; Μου αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται. Το χειρότερο χαρακτηριστικό του Χάρη είναι η τεράστια ειλικρίνειά του που το στόμα του λέει τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα».

