Η Αντελίνα Βαρθακούρη σε συνέντευξη που έδωσε στο «The 2Night Show» σχολίασε μεταξύ άλλων την επιλογή του τραγουδιού του Good Job Nicky για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη της διαγωνίστηκε με λάθος κομμάτι.

Ο τραγουδιστής συμμετείχε μεταξύ άλλων καλλιτεχνών στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision. O Akylas με το «Ferto» ήταν ο μεγάλος νικητής, ενώ ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Η σύζυγος του αδερφού του Good Job Nicky, Χάρη Βαρθακούρη, Αντελίνα σχολίασε την πορεία του καλλιτέχνη στη σκηνή του τελικού, μιλώντας για τον χαρακτήρα και το ταλέντο του.

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι επέλεξε λάθος κομμάτι για τον διαγωνισμό: «Ο Νικόλας είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Λατρεύει αυτό που κάνει, είναι μες στη δουλειά, παρακολουθεί και κυρίως αυτό που έχει ο Νικόλας, είναι ταπεινός και ακούει. Θεωρώ λοιπόν ότι το τραγούδι ήταν υπέροχο, ήταν όμως -και να μου επιτραπεί- ένα τραγούδι το οποίο ίσως ήταν μία λάθος επιλογή για να πάει σε αυτόν τον διαγωνισμό».

Αναφερόμενη στα προσωπικά της αισθήματα για την πορεία του Good Job Nicky, η Αντελίνα Βαρθακούρη είπε: «Αυτό το παιδί εγώ το ξέρω από πολύ μικρό. Τον λατρεύω. Θέλω να τον δω να προοδεύει, να κατακτά τα όνειρά του. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Νικόλα, βαθιά περήφανη για τον χαρακτήρα του, για τη μουσική του παιδεία και για όλη αυτή τη δουλειά που ρίχνει».

Όσον αφορά στη Eurovision, τα σχόλια στο διαδίκτυο και τα προβλήματα στον ήχο που είχε ο καλλιτέχνης στον τελικό, επεσήμανε: «Η Eurovision για εμένα είναι μια χαρά. Είναι νέα παιδιά που πάνε να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Στεναχωρήθηκα βαθιά, γιατί ένιωσα, και όχι μόνο προς τον Νικόλα, είδα σχόλια τα οποία με πίκραναν πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπεις νέα παιδιά, που αυτά τα παιδιά έχουν γονείς, έχουν οικογένειες, έχουν το άγχος τους να πάνε να πετύχουν τα όνειρά τους. Έγραψαν πολλά, δεν έχει σημασία. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να τη λέμε. Εγώ προσωπικά, δεν μπορώ όμως να ακούω για τον Νικόλα “ο γιος του Πάριου”, λες και δεν υπάρχουν ονόματα. Όχι ότι είναι κακό να “είσαι ο γιος του Πάριου”, ή “το βύσμα”, το ένα, το άλλο».

