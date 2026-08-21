Αντελίνα Βαρθακούρη: Η εμφάνιση με μίνι πλεκτό φόρεμα στη Σχοινούσα – Πιο αδύνατη από ποτέ

Η Αντελίνα Βαρθακούρη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες της στη Σχοινούσα και μοιράζεται μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από τις διακοπές της.

Μάλιστα, σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις της τράβηξε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση και τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη πόζαρε με ένα ασπρόμαυρο, μίνι πλεκτό φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε ιδιαίτερα τη σιλουέτα της. Με τα μαλλιά πιασμένα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, εμφανίστηκε χαμογελαστή και ιδιαίτερα ανανεωμένη, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να φτάνει στο νησί έχοντας τη βαλίτσα της στο χέρι.

Βέβαια, η αλλαγή στην εικόνα της δεν είναι κάτι που συνέβη από τη μια ημέρα στην άλλη. Η Αντελίνα Βαρθακούρη έχει μιλήσει ανοιχτά για την περίοδο κατά την οποία δεν αισθανόταν καλά με τον εαυτό της, αλλά και για την απόφασή της να αλλάξει όσα την έκαναν να χάνει την ισορροπία της.

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες της από τη Σχοινούσα έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη: «Ευγνώμων για όσα έχω αλλά και γι’ αυτά που δεν κατάφερα να έχω… Ευγνώμων για τους ανθρώπους που κρατώ στην αγκαλιά μου αλλά και γι’ αυτούς που δεν κατάφερα να τους έχω κοντά μου κι έφυγαν. Ευγνώμων για όλες τις εύκολες αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Ευγνώμων για κάθε πρωί, ανάσα! Η ζωή είναι μια και αξίζει να της χαμογελάμε με όλη μας την αγάπη».

govastiletto.gr – Αντελίνα Βαρθακούρη: Τι έγραψε στα social media για τη ζωή δίπλα στον Χάρη Βαρθακούρη