Η Αντελίνα Βαρθακούρη, γνωστή για την αγάπη της στις παραδόσεις και τις οικογενειακές αξίες, επιμελήθηκε το πλούσιο χριστουγεννιάτικο γεύμα, υποδεχόμενη όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα στο σπίτι. Μέσα από ένα τρυφερό στιγμιότυπο που ανήρτησε στο Instagram, μοιράστηκε με το κοινό τη χαρά της συνάντησης: στο τραπέζι κάθονταν ο σύζυγός της, Χάρης Βαρθακούρης, με τις κόρες τους, τα αδέλφια του Χάρη και τα ανίψια τους.

Την τιμητική θέση στην κεφαλή του τραπεζιού κατείχε ο πεθερός της, ο σπουδαίος Γιάννης Πάριος, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη μεγάλη αυτή οικογενειακή μάζωξη.

«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη» έγραψε στην ανάρτησή της η Αντελίνα Βαρθακούρη.

