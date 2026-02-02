Το πρωί της Δευτέρας, η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή Πρωινό για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική της εκπομπή, ώστε να μπορεί να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στη Λισαβόνα.

Η Βαρθακούρη, που πέρυσι είχε βρεθεί σε ανάλογη θέση όταν επέλεξε να απέχει από την τηλεόραση για να φροντίσει την οικογένειά της, σχολίασε: «Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση, ως μαμά, ως γυναίκα, να βλέπω ένα κορίτσι να προσπαθεί να απολογηθεί μπροστά σε όλους. Είναι δύσκολο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου όταν βρίσκεσαι σε αμηχανία, και τα λάθη έρχονται το ένα μετά το άλλο».

Η Αντελίνα τόνισε τη σημασία της υπομονής και της κοινής λογικής, λέγοντας ότι η πραγματική εικόνα φανερώνεται πάντα με τον χρόνο: «Ένας χρόνος πέρασε και αν κάποιος έχει κοινή λογική, θα καταλάβει τι έχει συμβεί. Η Ελένη τώρα βρίσκεται στη θέση μου, πρέπει να βγει να απολογηθεί όπως έκανα κι εγώ για να στηρίξω την οικογένειά μου. Όταν δεν καταλαβαίνουμε την έννοια της πολιτικής ορθότητας, είναι σαν να βαδίζουμε σε τεντωμένο σχοινί».

Με τον τρόπο της, η Βαρθακούρη υπερασπίστηκε την Ελένη, τονίζοντας ότι κάθε απόφαση που αφορά προσωπικές και οικογενειακές επιλογές, δεν πρέπει να κρίνεται αυστηρά από τους άλλους.

