Συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο διαδικτυακό podcast Antestea στο Youtube παραχώρησε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Μεταξύ άλλων, η ίδια μίλησε για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της ενώ έκανε μεγάλες αποκαλύψεις για τις αποφάσεις που έλαβε προκειμένου να αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή της προς το καλύτερο.

Μιλώντας αρχικά για τον τρόπο που άλλαξε τα πάντα στη ζωή της σε όλους τους τομείς, εξομολογήθηκε: «Βλέπεις μία άλλη Αντελίνα, ενδεχομένως εσείς το βλέπετε εξωτερικά αλλά είναι κάτι που… έτσι ήταν η Αντελίνα, έκανε ένα διάλειμμα, και νομίζω με ξανά βρήκα. Με αγαπούσα και τότε, πάντα με αγαπάω. Πάντα με αγαπάω γιατί πιστεύω ότι κάθε στιγμή που ζούμε για κάποιο λόγο γίνεται. Ακόμα και αν δεν είμαστε όπως θέλουμε, και γι’ αυτό υπάρχει λόγος. Είχα λάβει πολλά παραπάνω κιλά, νομίζω ένα πολύ έντονο στρες το προκάλεσε. Είχα μπει σε μία καθημερινότητα που έπρεπε να κάνω πράγματα που ενώ τα άκουγα και έλεγα “οκ ναι”, εν τέλει κλωτσούσανε και δεν ήμουν εγώ. Ως προς το επαγγελματικό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που πραγματικά δεν ήμουν εγώ. Φαινόμουν ένας πολύ χαμογελαστός και χαρούμενος άνθρωπος, μέσα μου όμως, ενώ δεν μπορούσα να σου εξηγήσω το τι και το πώς, οι αντιδράσεις μου στην καθημερινότητά μου δεν είχαν την υγεία που έχουν σήμερα. Νομίζω ότι τότε αυτό που έκανα, όπως το έκανα, με τις συνθήκες που το έκανα, το έκανα και με τον σύζυγό μου, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί και εκεί κοντραριζόμασταν έντονα.

Το έχει πει και εκείνος ότι οι συνθήκες στο σπίτι δεν ήταν ήρεμες, ήταν έντονες. Αυτό πιστεύω συνέβαινε γιατί ήμουν εγώ ανταγωνιστική, όχι με τον Χάρη, είχα έντονη ευθύνη, ήθελα να πηγαίνουν όλα καλά. Ξυπνούσα το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάω τα νούμερα, φώναζα όταν τα πράγματα δεν πηγαίνανε έτσι όπως έπρεπε να πάνε και δεν βοηθούσε. Χάνεται πολύ η ισορροπία, ήμουν ένας άνθρωπος που έλειπε πάρα πολλές ώρες την ημέρα, το ίδιο και ο Χάρης. Το ότι ήρθε στην εκπομπή το έκανε και για να μου κάνει το χατίρι, τον πίεσα, ξεκίνησε αυτό το πράγμα από τους Globetrotters. Ήρθε μία πρόταση που εγώ επέμενα να το κάνουμε, ήρθε και ο κορωνοϊός και μετά ο Χάρης δέχτηκε το Big Brother. Μετά πήγαμε στον ΣΚΑΪ και κάναμε το ΣΚ Family, εκεί είναι ότι στο σπίτι μας υπήρχε μία έντονη αναταραχή. Προέκυπτε από το γεγονός ότι δουλεύαμε μαζί. Άρχισα να λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, επειδή λείπαμε και οι δύο πάρα πολύ από το σπίτι και αυτό αρχίσαμε να το καταλαβαίνουμε στα παιδιά μας. Υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Έμεναν με τους γονείς μου.

Γυρνούσες σπίτι λιώμα, υπάρχει η μία πλευρά που ένιωθες τύψεις που δεν ήσουν με τα παιδιά, και το άλλο κομμάτι που έπρεπε να κάνεις τη δουλειά σου. Ίσως το βίωνα εγώ έτσι γιατί ήμουν και στο ξεκίνημά μου. Δεν ένιωσα απογοήτευση από τη τηλεόραση ως Μέσο, ήμουν ευτυχισμένη με την δημιουργία, επαγγελματίας Αντελίνα που έμπαινε στην εκπομπή αυτό που ένιωθα όταν άνοιγαν οι κάμερες το λάτρευα και το λατρεύω. Ο τρόπος που άρχισε να γίνεται… άρχισε να μη μου ταιριάζει. Η τηλεόραση ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Ίσως το πιο ομαλό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου να είναι αυτή η μέρα που είπα “τα αλλάζω όλα”, η πιο φυσιολογική φάση της ζωής μου ήταν η μέρα που είπα ότι ξεκινάω το ταξίδι να με βρω. Τώρα τα συνειδητοποιώ, τότε δεν ήμουν τόσο συνειδητοποιημένη. Έγινε ένα περίεργο πράγμα, ενώ το Globetrotters ήταν πολύ ωραίο, η τηλεόραση το έκανα λίγο γραφικό, δηλαδή το “τι μας έδειξε αυτή, βγήκε με τον άντρα της τσακωνόταν”. Εκεί άρχισα να χάνω την ισορροπία μου. Άρχισα να λέω τι συμβαίνει ακριβώς.

Τελικά μου έκανε καλό στην εικόνα μου ή κακό; Δεν χάρηκα την επιτυχία. Είχα στοχοποιηθεί από μία Αντελίνα που ο κόσμος της τηλεόρασης έβλεπε την Αντελίνα που τσακωνόταν με τον άντρα της. Δεν μου φταίει κανένας, ο κάθε ένας μπορεί να πει ότι θέλει, σημασία έχει εσύ τι κάνεις, περπάτησα και εγώ σε ένα δρόμο “α να γίνω ξανθιά”, “α θα το παίξω λίγο έτσι για να πετύχει”, “α αυτό πουλάει”, μπούρδες, απέτυχα. Αυτή είναι η αλήθεια, όταν είσαι γνήσιος, δεν χάνεις ποτέ. Αυτό έλειψε από τον εαυτό μου, δεν ήμουν εγώ πραγματικά. Προσπάθησα να μπω στα παπούτσια μίας επιτυχίας, τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν μετανιώνω, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος και πάντα κάπου καλύτερα θα σε βγάλει. Εγώ αυτό το φως που ανακάλυψα μέσα μου είναι ότι έμαθα να ζω το σήμερα, είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό. Η ζωή είναι όμορφη στην απλότητά της. Όσα εκατομμύρια να σου δώσω, όση επιτυχία να σου δώσω, δεν έχει σημασία αν δεν ξέρεις να ζεις. Το θέμα είναι να έχεις θεμέλια. Σήμερα δεν θα τα έκανα αυτά, δεν θα έμπαινα στον ρόλο αυτό ή δεν θα με ενοχλούσαν πράγματα».

