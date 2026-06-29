Καλεσμένη στο Happy Day ήταν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η Αντελίνα Βαρθακούρη όπου έδωσε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη.

Η παρουσιάστρια και σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη μίλησε μεταξύ άλλων για τις αγωνίες που περνά με τις δυο κόρες της που πλέον είναι στην εφηβεία, αλλά και τις δυσκολίες που ανά τα χρόνια πέρασαν με τον σύζυγό της στον γάμο τους.

«Υποφέρω με την ώρα στις εξόδους των παιδιών μου. Εγώ 11-12 θέλω να κοιμηθώ και δε μπορώ, είμαι με μια αγωνία…Τώρα έχουμε ξεκινήσει και λίγο με τα ερωτικά μας, τα φλερτ μας. Αυτά νομίζω ότι τα συζητάνε πιο πολύ μαζί μου, αλλά ο Χάρης είναι ένας μπαμπάς πολύ ανοιχτός, με μια μεγάλη αγκαλιά. Στην αρχή μου έλεγε “δε θέλω να ξέρω, αλλά πες μου”. Το έφερα αυτό όμως μπροστά τους… στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο…» παραδέχτηκε αρχικά η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Σε άλλο σημείο, η Αντελίνα Βαρθακούρη εξομολογήθηκε: «Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα και το πρώτο παιδί. Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους…Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό…»

«Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.

Δε μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες…Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart».

Τέλος, για την απόφαση να αλλάξει την εμφάνισή της, η Αντελίνα Βαρθακούρη ανέφερε: «Όταν ένιωσα αμφιβολία για τη δουλειά την οποία κάνω και ότι δε γίνονται τα πράγματα όπως έπρεπε, τότε μπήκε για μένα και η τελεία. Όταν βάζω τελεία εγώ, είναι κάθετη. Είχα δυο δρόμους, είτε να αρχίσω να “κλαίγομαι¨…και ο άλλος να δω τα δικά μου λάθη…Είδα ότι είχα μια έντονη νευρικότητα.

Ο ένας από τους τρόπους με τον οποίο την ξεσπούσα με το να σηκώνομαι 3 το πρωί και να πηγαίνω στο ψυγείο νευρικά…Ξεκίνησα αρχικά από μέσα μου και μόλις ήρθε η αλλαγή στο μέσα μου, έκανα έναν μεγάλο αγώνα – δεν ήταν εύκολο στην αρχή – να χάσω τα κιλά. Μου πήρε έναν χρόνο…».

govastiletto.gr -Αντελίνα Βαρθακούρη: «Ζηλευόμαστε με τον Χάρη και δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα το κρίνουνε»