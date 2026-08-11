Μια σειρά από φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, αλλά και στιγμιότυπα από πρόσφατη φωτογράφισή της μοιράστηκε στα social media η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Η παρουσιάστρια έκανε έναν προσωπικό απολογισμό μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, μιλώντας για την αξία των όμορφων στιγμών, αλλά και για την προσπάθεια που χρειάζονται οι σχέσεις και όσα έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή.

«Όσο μεγαλώνω εκτιμώ ακόμα περισσότερο τις όμορφες στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Όλα χρειάζονται τον κόπο και την ψυχή μας… Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια… Πόσο πολύτιμο είναι τελικά να μεγαλώνουμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adelina Varthakouri (@adelina_varthakouri)

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