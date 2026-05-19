Σε μια σπάνια και άκρως αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε η Αντελίνα Βαρθακούρη, ως καλεσμένη στο «Anestea the podcast» του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Στο πρώτο preview απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας, η παρουσιάστρια μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για την περίοδο της αποχής της από τη μικρή οθόνη, την κοινή πορεία με τον Χάρη Βαρθακούρη, αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Κάνοντας έναν αυστηρό προσωπικό απολογισμό, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρούς χαρακτηρισμούς για τις επιλογές της, δηλώνοντας: «Μπούρδες, απέτυχα». Παράλληλα, εξομολογήθηκε με θάρρος τις στιγμές που η πίεση την οδήγησε σε έντονη αυτοαμφισβήτηση.

Μέσα στη συζήτηση βρέθηκε και στην εκπομπή Αντελίνα, χτύπα το κουδούνι, η οποία είχε στηθεί γύρω από το πρόσωπό της, εκφράζοντας ανοιχτά τους προβληματισμούς της για το αν τελικά τη βοήθησε ή της δημιούργησε περισσότερη πίεση. «Τελικά μου έκανε καλό στην εικόνα μου ή κακό;» αναρωτήθηκε.

Παράλληλα, η Αντελίνα Βαρθακούρη μιλάει και για την αποχή της από την τηλεόραση που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να βρίσκεται περισσότερο δίπλα στις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της. Η ίδια εξηγεί ότι υπήρξαν περίοδοι που ένιωθε ψυχολογικά πιεσμένη, με αποτέλεσμα να βρίσκει παρηγοριά στο φαγητό, κάτι που όπως είπε επηρέασε και την εικόνα της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα λέει για τη σχέση της με τον Χάρη Βαρθακούρη, όπου παραδέχεται πως υπάρχει έντονο το στοιχείο της ζήλιας ανάμεσά τους. «Ζηλευόμαστε και δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα το κρίνουνε», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στο πλήρες podcast μιλά ακόμα και για την πιο ακραία σκηνή ζήλιας που έχει κάνει στη σχέση τους.

