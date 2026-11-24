Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, και η συνομήλικη Ελληνίδα σταρ της διεθνούς πασαρέλας πορεύονται μαζί στην προσωπική ζωή τους.

Ο Χρήστος Τζόλης και η Ανθή Φακιδάρη, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση τους, καταγράφηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα πριν από λίγες μέρες στην Astir Μαρίνα Βουλιαγμένης.

«Μετά τις αγορές τους στα καταστήματα, αναχώρησαν με το δικό της αυτοκίνητο», αναφέρει πηγή.

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιό τους ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο, όταν η Ανθή Φακιδάρη βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στην οποία συμμετέχει ο Χρήστος Τζόλης με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας.

govastiletto.gr – Ανθή Φακιδάρη – Χρήστος Τζόλης: Το νέο ζευγάρι της showbiz; Οι τρυφερές στιγμές στα νότια προάστια