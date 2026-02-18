Η Ανθή Σαλαγκούδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star και μίλησε για τη νέα της αρχή, το νέο podcast της «Alpha Female», αλλά και για τον χωρισμό της από τον Κοσμά Κουμιανό.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι μέσα από το podcast έχει την ευκαιρία να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις και την αλήθεια της, χωρίς περιορισμούς χρόνου και πίεση, κάτι που όπως λέει, δεν είναι πάντα εφικτό στην τηλεόραση.

Αναφερόμενη στο κλείσιμο του Attica TV, η Ανθή παραδέχτηκε ότι η περίοδος ήταν δύσκολη και αιφνιδιαστική. Εξομολογήθηκε ότι η επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα είχε σκαμπανεβάσματα, τα οποία τη βοήθησαν να μάθει να αντιμετωπίζει προκλήσεις και δυσκολίες.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τον χωρισμό της από τον Κοσμά Κουμιανό, η Ανθή Σαλαγκούδη τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι ευχάριστο και δεν επιθυμεί να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αφήνοντας σαφές ότι θέλει να κρατήσει προσωπικές τις στιγμές της ζωής της.

«Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ κάτι ευχάριστο που θα ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο και γι’ αυτό δεν θα ήθελα να πω και περισσότερα», δήλωσε η ίδια.