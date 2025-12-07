Η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός δεν είναι πια μαζί, αφού αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους πριν από δύο περίπου μήνες. Μετά από μια σχέση δύο ετών, που κύλησε μακριά από τα φώτα της ελληνικής showbiz, οι δυο τους κατέληξαν ότι τα όνειρα και οι προτεραιότητές τους πια δεν ευθυγραμμίζονταν.

Η δημοσιογράφος και ο γνωστός φωτογράφος έγιναν ζευγάρι το 2023 και κράτησαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις υπερβολές αλλά όχι την τρυφερότητα. Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση έγινε το Μάρτιο του 2024, ενώ λίγες κοινές δημοσιεύσεις στα social media ήταν αρκετές για να επιβεβαιώσουν τη δυνατή σχέση που μοιράζονταν.

Το κλίμα έδειχνε σταθερό, ενώ ο Κοσμάς Κουμιανός είχε μιλήσει πριν λίγους μήνες με συγκίνηση για τη σύντροφό του: «Είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μου η σχέση με την Ανθή, γιατί προκαλεί συναισθήματα που δεν είχα ανακαλύψει στο παρελθόν. Επειδή είναι και ένας ευφυέστατος άνθρωπος, εξελίσσομαι μαζί της πολύ ωραία».

Όμως, λίγο αργότερα η σχέση πέρασε μια ξαφνική κρίση. Οι δυο τους συνειδητοποίησαν ότι είχαν διαφορετικά σχέδια για το μέλλον. Χωρίς εντάσεις και χωρίς τσακωμούς, αποφάσισαν με ωριμότητα και αμοιβαίο σεβασμό να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο.

Η Ανθή Σαλαγκούδη είχε πει στο παρελθόν: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ενδιαφερόταν να βάλει νυφικό. Με ενδιαφέρει να έχω μια ισορροπημένη συντροφική σχέση». Έτσι, η απόφαση του χωρισμού ήρθε περισσότερο ως φυσική εξέλιξη παρά ως ρήξη.

