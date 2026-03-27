Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, το νέο της επαγγελματικό βήμα αλλά και την καθημερινότητα με τον ενός έτους γιου της.

«Η φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι δύσκολη, γιατί έχει δύσκολη επικαιρότητα. Από την άλλη όμως, επειδή είμαστε πολλά χρόνια και είναι η καθημερινότητά μας, νιώθω όμορφα που ερχόμαστε κάθε πρωί και είμαστε όλοι παρέα» ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μια νέα σειρά από vidcast στα «ΝΕΑ», που θα αφορά τους γονείς, και φέρνει στο φως διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, χωρίς να ωραιοποιούν καταστάσεις.

Τέλος, για το πως είναι η ζωή με τον ενός έτους γιο της, Μάριο αλλά και τη σχέση με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Αυτό που αναρωτιέμαι πάντα, είναι αν είμαι αρκετή, αν κάνω καλά τα πράγματα, αν είμαι καλή μαμά. Και με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις λίγο τη σχέση σου. Γιατί, από εκεί που ήσασταν ζευγάρι, τώρα είστε ζευγάρι και γονείς. Αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς. Τα πράγματα είναι πιο ωραία απ’ ότι τα είχα στο μυαλό μου πριν γίνω μαμά».

