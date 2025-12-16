Εκτός αέρα βρέθηκε προσωρινά η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τρίτης (16/12), λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Η δημοσιογράφος ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως δεν ένιωθε καλά, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να την προτρέπει αμέσως να αποσυρθεί για λίγο από το πλατό ώστε να αναρρώσει.

«Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ καλά», είπε ο παρουσιαστής.

«Να πω την αλήθεια… από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο δεν σας βλέπω, βλέπω αστεράκια, σας βλέπω θολά. Νομίζω ότι έχει πέσει η πίεσή μου, αλλά θα συμπεριφερθώ νορμάλ. Θα βγω λίγο έξω να πιω κάτι και θα επιστρέψω δριμύτερη», απάντησε η Ανθή Βούλγαρη και αποχώρησε.

«Ναι, πήγαινε. Δώστε της παιδιά κάτι να πιει και κάτι να φάει, γιατί έχει δύο μέρες να φάει», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

