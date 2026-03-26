Η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μια πιο… καθημερινή πλευρά της ζωής της, αποκαλύπτοντας τις διατροφικές της συνήθειες, κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Με ένα βίντεο «what I eat in a day», η δημοσιογράφος του Κοινωνία Ώρα Mega απάντησε στις ερωτήσεις των ακολούθων της, εστιάζοντας όχι μόνο στις επιλογές φαγητού, αλλά και στη σημασία της ισορροπημένης διατροφής σε μια απαιτητική καθημερινότητα.

Η ημέρα της ξεκινά πολύ νωρίς, περίπου στις 3:30–4:00 το πρωί, κάτι που καθορίζει και τις διατροφικές της ανάγκες.

Όπως εξηγεί η ίδια, χρειάζεται ένα γεύμα που να προσφέρει ενέργεια και να την κρατά χορτάτη μέχρι το μεσημέρι.

Για τον λόγο αυτό συνδυάζει πρωτεΐνη με υδατάνθρακες, ένας συνδυασμός που σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου και παρέχει διαρκή ενέργεια.

«Με ρωτάτε τι τρώω μέσα στην ημέρα μου. Επειδή η μέρα μου ξεκινάει πολύ νωρίς, φροντίζω να τρώω κάτι δυναμωτικό. Συνδυάζω πρωτεΐνη με υδατάνθρακα κι αυτό εδώ το super bowl είναι γιαούρτι, τσία με γκρανόλα και φραουλίτσες, που είναι και της εποχής, οπότε με κρατάει μέχρι το μεσημέρι. Τώρα που νηστεύω και δεν τρώω κρέας, χρησιμοποιώ φυτικό γιαούρτι, γιαούρτι αμυγδάλου και είναι μια ωραία ιδέα για τη νηστεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

