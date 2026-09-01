Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη, Κώστας Κωνσταντινίδης, μετά την καταγγελία που είχε γίνει για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Ο σύζυγος της παρουσιάστριας φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί ένας έντονος καβγάς μεταξύ τους. Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε οποιαδήποτε μορφή βίας σε βάρος της, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Λίγες ώρες αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος.

Το δικαστήριο τον απάλλαξε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και παράλληλα αποφάσισε να αρθεί ο περιοριστικός όρος που του είχε επιβληθεί να μένει σε διαφορετικό σπίτι.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η παρουσιάστρια, η οποία αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν το πρωί της 24ης Αυγούστου. Όπως είπε, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς με τον σύζυγό της, καθώς εκείνη ήθελε να πάει το παιδί τους στον γιατρό.

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό κυρίως ως «ένα φραστικό επεισόδιο», ενώ ανέφερε πως στη συνέχεια ένιωσε «ένα τράβηγμα στα μαλλιά». Όπως ξεκαθάρισε, δεν τραυματίστηκε.

Μετά το περιστατικό κάλεσε την αστυνομία, όμως στη συνέχεια έφυγε για να πάει το παιδί στον παιδίατρο. Όπως κατέθεσε, λίγο αργότερα ο σύζυγός της την πήρε τηλέφωνο και της ζήτησε συγγνώμη.

«Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», ανέφερε στο δικαστήριο, εξηγώντας πως και οι δύο σκοπεύουν να απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Ο σύζυγός της, κατά την απολογία του, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για όσα συνέβησαν και δήλωσε: «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μη ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό».

Με την ολοκλήρωση της δίκης, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο και ήρε τον περιοριστικό όρο που τον υποχρέωνε να μένει σε διαφορετική κατοικία.

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