Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί την κλινική στο Κολωνάκι, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια της «Κοινωνίας Ώρα MEGA», με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις, θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια πως δεν έχει επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, διαψεύδοντας όσα έχουν γραφτεί για την ίδια.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε πως αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιότητας, είχαν επισκεφθεί τον συγκεκριμένο χώρο αναζητώντας, όπως είπε, καλύτερη υγεία, ευεξία και περισσότερη ενέργεια.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι που έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», σημείωσε η παρουσιάστρια.

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