Ανθή Βούλγαρη: Ελεύθερος ο σύζυγος της παρουσιάστριας – Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της Ανθής Βούλγαρη, η οποία κατήγγειλε τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, έπειτα από έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι τους. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με τις αστυνομικές Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και να οδηγούν τον άνδρα στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, ο σύζυγος της παρουσιάστριας φέρεται να παραδέχτηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι ανάμεσα στον ίδιο και τη γυναίκα του ξέσπασε ένας ιδιαίτερα έντονος καβγάς. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε οποιαδήποτε μορφή βίας σε βάρος της, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Ύστερα από λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερος. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής η Ανθή Βούλγαρη δεν έχει προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται να τη συμβούλεψαν να αφήσει να περάσουν οι στιγμές μεγάλης έντασης και, έχοντας πιο καθαρή εικόνα για όσα συνέβησαν, να εξετάσει εάν επιθυμεί να κινηθεί νομικά. Η ίδια φέρεται να απάντησε ότι θα σκεφτεί το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης. Πάντως, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει γίνει γνωστό ότι προχώρησε σε κάποια τέτοια ενέργεια.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η παρουσιάστρια επικοινώνησε με την Άμεση Δράση έπειτα από το επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και οδήγησαν τον σύζυγό της στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατέθεσε για όσα είχαν συμβεί.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Άλλωστε, πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη οικογενειακή υπόθεση, ενώ όσα μεταδίδονται σχετικά με τις καταθέσεις τους αποδίδονται σε δημοσιεύματα και δεν αποτελούν δημόσιες δηλώσεις των δύο πλευρών.

govastiletto.gr – Κώστας Κωνσταντινίδης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη που τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή